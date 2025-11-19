ドウシシャは、健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』から、ふくらはぎをケアする家電「ゴリラのひとつかみ」の歌舞伎・武将柄デザイン（GRF-2501KB／BS）を、2025年12月中旬より数量限定発売します。実売価格は各6600円（税込）。

「ゴリラのひとつかみ」の武将・歌舞伎柄デザイン（GRF-2501KB／BS）

記事のポイント 手軽さで人気のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」に、限定デザインが登場。同社の『ゴリラシリーズ』は、2025年10月にシリーズ累計販売台数200万個を突破しており、その記念モデルとして発売されます。

本製品は、2024年2月に発売された「ゴリラのひとつかみ」の限定デザインモデルです。“やみつきになる痛気持ちいい使用感”はそのままに、歌舞伎柄・武将柄の限定デザイン2種類をラインナップ。ギフトにもオススメです。

片足のみの仕様にすることで、アダプターを含めても305gと軽量となっています。また片足だけにすることで、手に取りやすい価格を実現しています。

電源を入れると、エアがふくらはぎをピンポイントでケアします。ふくらはぎを揉まれているような痛気持ちよさが実感できます。

手軽に使える面ファスナー仕様で、足に巻くだけで簡単に装着ができます。また、内側の取付位置の目安タグには、ゴリラのイラストが描かれています。

強さ調整は弱・中・強の３段階で、モードはオートのみとシンプル操作が可能。電源をいれて10分後に自動的に止まる仕様です。

USB Type-A電源を採用しており、USBアダプターやモバイルバッテリーなど、さまざまな電源で使用可能です。家中持ち運んで使ったり、旅行先やオフィスに持っていったりと、ライフスタイルに合わせて使いやすい仕様になっています。

※モバイルバッテリーは付属しません。

パッケージは中身のカラーが見える袋形状を採用。歌舞伎役者と武将に扮したゴリラがふくらはぎをつかんでいるイラスト、背景には富士山や桜のイラストが描かれた、限定デザインとなっています。

ドウシシャ 「ゴリラのひとつかみ」歌舞伎・武将柄デザイン（GRF-2501KB／BS） 発売日：2025年12月中旬 実売価格：6600円（税込）

