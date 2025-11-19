飼い主さんが寝ようとしていたところ、猫さんがおもちゃを咥えて近づいてきたのだそう。控えめなアピールが可愛らしいと動画は6.9万回以上も再生され、「こんなんされたら可愛すぎてキュン死する」「かわゆすぎる。全てを中止して遊んであげるしかにゃい」とのコメントが集まっています。

【動画：寝ようとしていた飼い主さんに愛猫が『持ってきたもの』とは…かわいすぎるアピール】

寝ようとしていた飼い主さんに近づいてきた猫さん

TikTokアカウント「こんぶ」さまに登場したこんぶちゃん。この日、飼い主さんが寝ようとしてベッドの上にいたところ、こんぶちゃんが静かに近づいてきたのだとか。

こんぶちゃんは、口に猫じゃらしを咥えていたのだそう。どうやら、飼い主さんが眠りにつく前に、ひと遊びしてもらおうと思ったよう。上目遣いで遊んでほしいとアピールします。

どうしても今遊んでほしい

飼い主さんが自分のことを見ているとわかったこんぶちゃんは、咥えていた猫じゃらしを床にポイっと投げたとのこと。そして再び飼い主さんを見つめ、アピールを始めます。

こんぶちゃんは、まるで飼い主さんに話しかけるように、一度鳴いたのだとか。その声に飼い主さんが反応してくれないことがわかると、初めに鳴いたときよりも、より大きな声でもう一度鳴いたのだそう。

遊んでくれるまで待つ

猫じゃらしを手に取ってくれない飼い主さんを、じっと見つめ続けるこんぶちゃん。どうしても遊んでほしいのか、遊んでくれるまで粘りそうな雰囲気が感じられます。

今度は甘えるような声で鳴くと、床に置いてある猫じゃらしと飼い主さんの顔をチラチラと見比べていたのだとか。遊んでほしいアピールが上手なこんぶちゃんに可愛らしいとの声が寄せられています。

TikTokアカウント「こんぶ」さまには、おもちゃが大好きなこんぶちゃんの日常の様子が毎日投稿されています。元気いっぱいな姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こんぶ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。