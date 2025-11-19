「体型カバー叶う」「軽くて暖かい」【大人のハニーズ】40・50代の冬に♡「優秀アウター」

分厚い冬のアウターは防寒力が高い一方で、着膨れ感や重さに悩みがち。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、そんな大人世代の悩みをまるっとカバーしてくれそうな優秀アウターが見つかるかも！ 超極細ファイバーや中綿キルトを使用したアウターは、軽さや暖かさだけでなく体型カバーにも期待できるのがポイント。ノーマークだった人はぜひチェックしてみて。

ダウン感覚で羽織れる極細ファイバーの軽やかコート

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\8,900（税込）

「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさ」（公式ECサイトより）に期待できる超極細ファイバーを使用したコート。自宅で洗濯できたり、両サイドのポケットは内側にフリース素材が使われていたりと、日常着として使い勝手のよい一着です。ふっくらと大きめのフードは取り外しができる2WAY仕様な点にも注目を。

体型カバーを担いつつシルエットのアレンジも

厚みのあるセーターの上からでも羽織りやすいよう、ややゆとりのあるサイジングが特徴。ヒップまで覆う丈感になっており、体型カバー役を任せられそうです。裾とウエストはドロスト仕様になっているのもポイント。ウエストを絞って女性らしいシルエットで着こなしたり、裾を絞ってコクーンシルエットにしたりと、一着で着こなしのアレンジを楽しめます。

ノーカラーで品よく魅せる中綿キルティングコート

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

すっきりとしたノーカラーデザインが上品な印象を感じさせる「キルティングコート」。公式ECサイトによると「軽くて暖かな中綿キルト素材で着心地抜群」とのことで、コートの重さが負担になりがちという人も気楽に羽織れる一着になりそう。手間なく着やすいジップアップ仕様のため、忙しい平日の相棒としてもおすすめです。

足さばきが楽な裾スリットボタンで抜け感を演出

キルティングデザインで着膨れ感は抑えつつも、程よくゆとりのある身幅と膝下程度のロング丈がボディラインをカバーしてくれそう。裾のサイドにはボタンが付いており、開ければスリットとしてアレンジ可能。足さばきを楽に行えて、コーデに抜け感も演出します。ウエストのドローストリングでシルエットを絞って着こなせば、グッとレディライクな印象に。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ