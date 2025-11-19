『君と宇宙を歩くために』『ヴィンランド・サガ』が50％OFF！漫画がお得に読めるKindleのブラックフライデーセール
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の漫画が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、『君と宇宙を歩くために』『ヴィンランド・サガ』など幅広いジャンルの人気作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をご紹介。kindleのブラックフライデーセールを機会に、楽しさ溢れる漫画の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。
■君と宇宙を歩くために（１）
セール特価：473円（50%OFF）
君と宇宙を歩くために（１）
勉強もバイトも続かないドロップアウトぎみなヤンキーの小林。ある日彼のクラスに変わり者の宇野が転校してくる。小林が先輩から怪しいバイトに誘われているところを宇野に助けられ、その出来事をきっかけに２人の距離は縮む。宇野のことを知れば知るほど彼の生き方に惹かれ、自分も変わろうと行動する小林だったが…。「普通」が苦手な２人がそれぞれ壁にぶつかりながらも楽しく生きるために奮闘する友情物語。
■ヴィンランド・サガ（１）
セール特価：423円（50%OFF）
ヴィンランド・サガ（１）
千年期の終わり頃、あらゆる地に現れ暴虐の限りを尽くした最強の民族、ヴァイキング。そのなかにあってなお、最強と謳われた伝説の戦士が息子をひとり授かった。トルフィンと名づけられた彼は、幼くして戦場を生き場所とし、血煙の彼方に幻の大陸“ヴィンランド”を目指す!! 『プラネテス』の幸村誠が描く最強民族（ヴァイキング）叙事詩、堂々登場！
■だんドーン（１）
セール特価：396円（50％OFF）
だんドーン（１）
龍馬が薩長同盟を仲介し、新撰組が御用改め、薩摩が英国に喧嘩を売った時代、幕末。その激動の歴史のド真ん中にひっそりと隠れて、しっかりと「仕事」をした男がいた。彼は「愛国者」か「裏切り者」か。『ハコヅメ』の作者が「日本警察の父」を描く、超本格幕末史コメディ！
■ツレ猫 マルルとハチ（１）
セール特価：396円（50%OFF）
ツレ猫 マルルとハチ（１）
ある事情により、飼い主の元を離れて野良猫になった”マルル”。外の世界は、想像以上に厳しい環境だった……そんな中、マルルは目つきの悪いオス猫”ハチ”に出会う。2匹は一緒につるむようになるが――。
ハードなこの世界を、たくましく生き抜く野良猫たち（とその周囲の人々）の物語！
かわいくて面白い、でも、ハードボイルドで涙腺が刺激される猫漫画です！
■ぐらんぶる（１）
セール特価：396円（50%OFF）
ぐらんぶる（１）
海沿いの街で一人暮らしを始めた北原伊織は衝撃の大学デビューを果たす。出会ったのは美女とダイビング、そして愛すべき野郎ども！ バカを描かせたら天下一品の井上堅二と、裸の若者を描く達人・吉岡公威が繰り出す、酒とノリがあふれる最高のキャンパスライフ!!
※本ページで紹介する情報は、2025年11月19日18時現在のものです。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月19日18時現在のものです。