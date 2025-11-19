飼い主さんになでられているマンチカンの子猫が可愛いと話題になっています。動画には「ぬいぐるみみたいで可愛い」「かわいすぎる♡」等のコメントが寄せられ45万回以上再生されているようです。

【動画：寝るときはケージの中が好きな子猫→隣に行って"なででみる"と…『たまらない光景』】

可愛すぎるマンチカンの子猫

TikTokアカウント「うにまるさん」に投稿されたのは、マンチカンの子猫のうにまるさんのある日の様子です。寝る時はケージの中が好きなうにまるさん。飼い主さんは隣でなでてあげていたのだとか。

うにまるさんは、ほっぺや頭を触ると気持ちよさそうに目をつぶったそう。そんな可愛いうにまるさんの姿に、隣で「床で寝るのもへっちゃら」と語る飼い主さんでした。

なでられてウトウト

飼い主さんになでられて気持ちよさそうなうにまるさんの姿は他にも投稿されているようです。その日はいっぱい遊んで眠たくなってしまったといううにまるさん、ケージの中でうとうとしていたそう。

飼い主さんに優しくなでられて、うにまるさんは眠たそうに目をつぶっていたといいます。飼い主さんとうにまるさんのゆったりとした時間に癒される投稿となっていました。

アクティブに遊ぶ様子も

のんびり過ごすのもすきなうにまるさんですが、時にはおもちゃでアクティブに遊ぶことも。他の投稿では、おもちゃで猫パンチの練習をしている様子が映っています。

短めの手をちょこちょこ動かしながら攻撃をするうにまるさん。可愛くて一生懸命が姿を応援したくなる投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は45万回以上再生され「ぬいぐるみみたいで可愛い」「かわいすぎる♡」「ここまで心奪われる猫さん初めて！」等のコメントが寄せられ、うにまるさんの可愛すぎる姿から目が離せなくなった人が多くいたようでした。

TikTokアカウント「うにまるさん」では、短足マンチカンのうにまるさんの日常のワンシーンが投稿されています。可愛すぎる姿にハマる人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うにまるさん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。