『金田一パパの事件簿』『イクサガミ』が50％OFF！漫画がお得に読めるKindleのブラックフライデーセール
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の漫画が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、『金田一パパの事件簿』『イクサガミ』など新旧問わずメディアミックスでも話題のタイトルが多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をご紹介。kindleのブラックフライデーセールを機会に、めくるめく漫画の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。
■金田一パパの事件簿（１）
セール特価：396円（50%OFF）
金田一パパの事件簿（１）
脱サラした金田一一は、幼なじみ・美雪との間に生まれた子どもの育児に専念するため、「金田一一探偵事務所」を設立した。しかし、開業後は依頼もなく、事務所は閑古鳥が鳴く日々。そんな中、舞い込んだ一本の電話。“クライアント”とだけ名乗る謎の人物は、依頼料100万円の仕事を金田一に伝える。内容は「廃旅館での探し物」――。不可解な依頼に戸惑いながら、金田一は“新たな相棒”と現場へ向かうのだったーー。
■イクサガミ（１）
セール特価：396円（50%OFF）
イクサガミ（１）
日本中に「武技に優れた者は京都天龍寺境内に集まれ。警察官二千年分の俸給がもらえる可能性がある」という旨が描かれた新聞が張り出された。大金が欲しい嵯峨愁二郎が指定された日時に向かうと、そこには腕に自信がありそうな者が大勢いた。
そして槐(えんじゅ)という人物が現れ、「こどく」という「東海道の7ヵ所を通過するために必要な札を取り合うゲーム」の開幕を告げた。金を欲しがる人間たちによる札の奪い合い、殺し合いが始まった…。デスゲーム×明治時代×サムライ！ 圧倒的筆致で描かれる死闘、開始！
■ちはやふる（１）
セール特価：297円（50％OFF）
ちはやふる（１）
まだ“情熱”って言葉さえ知らない、小学校６年生の千早(ちはや)。そんな彼女が出会ったのは、福井からやってきた転校生・新(あらた)。おとなしくて無口な新だったが、彼には意外な特技があった。それは、小倉百人一首競技かるた。千早は、誰よりも速く誰よりも夢中に札を払う新の姿に衝撃を受ける。しかし、そんな新を釘付けにしたのは千早のずば抜けた「才能」だった……。まぶしいほどに一途な思いが交差する青春ストーリー、いよいよ開幕!!
■クジャクのダンス、誰が見た？（１）
セール特価：396円（50%OFF）
クジャクのダンス、誰が見た？（１）
雪がちらつくクリスマスイブの夜に起きた元警察官殺害事件。容疑者は逮捕され、事件は終わったかのようにみえた。
しかし、殺された元警察官が娘に遺した一通の手紙で事件は再び動き出す。そこには「以下に挙げる人物が逮捕、起訴されたら…その人は冤罪です」そう書かれていた。そして、そのリストには父を殺したとして逮捕された容疑者の名前も書かれていた……。
映像化もされた『イチケイのカラス』の浅見理都が手がける、衝撃のクライム・サスペンス。
■フェルマーの料理（１）
セール特価：396円（50%OFF）
フェルマーの料理（１）
「アオアシ」小林有吾、最新作！！「俺たちは、料理をもって神に挑む。」数学者を志すも、その道に挫折した高校生・北田 岳（きただがく）。夢を失い、学食のアルバイトで無為な日々を過ごす彼に、謎の若き天才シェフ・朝倉 海（あさくらかい）との運命的な出会いは、突然訪れる――。２人がめぐり逢い、「数学」と「料理」が交わる時、未知の世界への扉が開く！！特典として「アオアシ」×「フェルマーの料理」コラボペーパー付き！描き下ろし４コマ漫画も収録！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月19日18時現在のものです。
