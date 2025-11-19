

炎上心配王

NHKのコント番組「LIFE！秋」59分拡大版が、11月24日午後9時30分から放送される。ムロツヨシが1年ぶりの出演で、計3本のコントに登場する。

【写真】「LIFE！秋」59分拡大版場面カット

内村光良率いるコント番組「LIFE!」は季節ごとに春、夏、秋、冬と放送。放送のたびに出演メンバーの座組が変わる。

今回の出演者は以下の通り。【出演】 内村光良、池谷のぶえ、臼田あさ美、川西賢志郎、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司、ムロツヨシ（内村光良以外、五十音順）

座長・内村光良を中心に、おなじみのメンバーが集結。さらに、桜田ひより、水上恒司ら人気俳優も参加し、豪華キャストによる珠玉のコントを届ける。

ムロツヨシは１年ぶりの出演で、計3本のコントに登場。コント「炎上心配王」では、新キャラクターを熱演。アイドルのイベントを巡る社員たちの打合せが熱気を帯びる中、突然現れた“炎上を心配しすぎる男”が場の盛り上がりに水を差し、かき乱す。果たしてどんなイベントになってしまうのか。【特別企画「コントしようぜ」第２弾】

昨年春に放送され、大好評だった企画「コントしようぜ！」がパワーアップして帰ってくる。今回の舞台は石川県立七尾高等学校。事前に、どんなコントをつくりたいか、どんな学校生活を送っているかなど高校生たちへの取材を重ね、生徒たちの声を生かしたオリジナルのコント台本を制作。内村光良、ムロツヨシが実際に七尾高校を訪れ、生徒の皆さんと２日間にわたって計 ２本のコント撮影を行った。さらに、水上恒司がサプライズで登場。校内は歓喜の渦に包まれた。【ムロツヨシ コメント】「石川の高校生たちと一緒にコントをつくる。どんな言葉が高校生たちに届くのか、何を伝えられるのかを考えながら撮影をしました。逆に私たちが高校生たちから大事なものをもらえた新鮮で貴重な経験となりました。高校生たちとのロケだけでなく、1年ぶりのコント収録では「炎上心配王」という新キャラクターを演じました。放送した後の反響が“心配”です。笑今回の LIFE！、ぜひお見逃しなく！

番組情報

NHKコント番組「LIFE！秋」59分拡大版【放送予定】 11月24日（月・祝） 午後9時30分〜10時29分＜総合＞