TBS・若林有子アナ、黒キャミワンピでエジプト観光「スタイル抜群」「クレオパトラより美しい」
TBSアナウンサーの若林有子アナが、19日までにインスタグラムを更新。エジプト観光をしたときの写真を公開し、反響が集まっている。
【別カット】抜群スタイルかがやく若林有子アナ（ほか3枚）
エジプトを旅している若林アナは「エジプト投稿のろのろ続けてます 2日目の午後はルクソール東岸の観光」とつづり、黒のキャミワンピースを着てルクソール神殿やカルナック神殿を訪れた写真を公開。
写真に写る若林アナはかわいすぎる笑顔をカメラに見せており、エジプト観光について「エジプトに行く前はピラミッドのイメージが強かったのですが、神殿こそエジプト観光の醍醐味だなと知りました」と語っている。
ファンからは「ブラックのドレス素敵ですね」「世界どこに行っても一番かわいいよ」「スタイル抜群 可愛い」「クレオパトラより美しい」など、絶賛のコメントが上がっていた。
■若林有子（わかばやし ゆうこ）
1996年7月1日生まれ。大阪府出身。大学卒業後の2019年4月、TBSにアナウンサーとして入社。『ひるおび』、『サンデージャポン』、『王様のブランチ』などの番組に出演中。
引用：「若林有子」インスタグラム（@wakabayashiyuko_）
【別カット】抜群スタイルかがやく若林有子アナ（ほか3枚）
エジプトを旅している若林アナは「エジプト投稿のろのろ続けてます 2日目の午後はルクソール東岸の観光」とつづり、黒のキャミワンピースを着てルクソール神殿やカルナック神殿を訪れた写真を公開。
写真に写る若林アナはかわいすぎる笑顔をカメラに見せており、エジプト観光について「エジプトに行く前はピラミッドのイメージが強かったのですが、神殿こそエジプト観光の醍醐味だなと知りました」と語っている。
■若林有子（わかばやし ゆうこ）
1996年7月1日生まれ。大阪府出身。大学卒業後の2019年4月、TBSにアナウンサーとして入社。『ひるおび』、『サンデージャポン』、『王様のブランチ』などの番組に出演中。
引用：「若林有子」インスタグラム（@wakabayashiyuko_）