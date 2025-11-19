渡辺美奈代56歳、鮮やかグリーンワンピをまとい反響「何色でも似合っちゃうのズルすぎます」
おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が、19日までにインスタグラムを更新。かわいいワンピースのオフショットに絶賛が相次いでいる。
【別カット】笑顔がかわいい渡辺美奈代
16日に大阪で「渡辺美奈代ファンミーティング2025in大阪」があった渡辺は「衣装2」とつづり、ファンミーティングからオフショットをアップ。かわいらしい緑のワンピースを着た渡辺のキュートな姿が収められていた。
コメント欄にはファンから「何色でも似合っちゃうのズルすぎます」「グリーンの衣装に釘付けでした」「大阪ファンミと〜っても楽しかったです」など、称賛の声がよせられている。
■渡辺 美奈代（わたなべ みなよ）
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
