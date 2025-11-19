Mega Shinnosuke、ニューアルバム『天使様†』をリリース ティザー映像も公開
シンガー・ソングライターのMega Shinnosukeがきょう19日、ニューアルバム『天使様†』をリリースした。
同作は、4月以降に連続配信された楽曲群の集大成となる内容で、「メロい夢」「禁断少女10」「ナードと天使」などの既発シングルや、テレビアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』オープニング主題歌「ごはん食べヨ」、WEB CMタイアップ曲「今を踊ろう」などに加え、新曲やアルバム限定の「白い墓（slowed+reverb）」を含む全11曲を収録。日常の中で生まれる感情を包み隠さず表現したポップアルバムに仕上がっている。
あわせてMega Shinnosukeの公式YouTubeチャンネルでは、『天使様†』のトレーラー映像も公開。何気ない日常をドキュメンタリー視点で切り取った映像が、作品の雰囲気を柔らかく伝えている。
さらに、アナログレコードサイズのジャケットにCDを封入した恒例の“MEGAジャケ”仕様が、12月17日に発売決定。ユニバーサルミュージックストアでは事前予約受付がスタートし、12月3日までに申し込むと直筆サイン入りMEGAジャケが届けられるキャンペーンも実施されている。また、11月30日に開催されるファンクラブ会員限定イベント『メガ部 vol.1』でも先行販売される。
来年1月からは、アルバムタイトルを冠したワンマンツアー『Mega Shinnosuke ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」』の開催も決定している。最終プレオーダー受付もスタート。自由度の高い演出とパフォーマンスによるステージが全国7都市で展開される予定だ。
