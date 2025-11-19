山田優、社長夫人の自覚は「ないです（笑）」 夫・小栗旬との“イルミデート”願望もチラリ
モデルの山田優が19日、東京・上野恩賜公園袴腰広場で行われた『クリスマスアドベント』の点灯式に出席した。イルミネーションでライトアップされた会場を眺めて「感動しました。『クリスマスが近づいてきた！』って気分になりました」と満面の笑みを浮かべた。
【全身ショット】冬らしい！パンツコーデを着こなす山田優
福岡の冬の風物詩として知られる同イベントは、累計約1200万人を動員する人気イベントとして人気を集めている。今回、24年の歴史で初めて東京で開催される。きょう19日〜12月25日までの期間を通して「光・音・芸術」を軸にした“体験型のクリスマス文化”を掲げ、会場では、幅5メートルの巨大サンタクロースや、公園全体を覆うイルミネーションが冬の景色を一変させ、東京の新たなフォトスポットとして展開。昼は自然と調和した穏やかな雰囲気、夜は光が織りなす幻想的な世界が広がり、時間帯によって異なる魅力が楽しめるという。
今年のクリスマス当日は「夜に家族とお友達とパーティーをする予定」としつつも「その前にオシャレしてイルミネーションを見に行きたいですね」と笑顔。報道陣から「旦那さんとも…」と水を向けられると「そんな時間があったらいいなと思うけど、なかなか」と返した。
夫の小栗旬は、俳優業と並行して芸能事務所トライストーン・エンタテイメントの代表取締役社長を務めている。「社長夫人でお忙しいですからね」との声もあがったが、山田は「社長夫人と思ったことは一度もないです（笑）私は全然忙しくないので（笑）」と謙そん気味に答えていた。
