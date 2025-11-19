大阪の百貨店で「掛布雅之展」開催決定 本人も登場・アクスタなどグッズも ゲストに酒井法子＆松村邦洋
元阪神タイガース・掛布雅之氏の野球殿堂入りを記念し、高島屋大阪店で12月17日〜20日に特別展『野球殿堂入り記念 掛布雅之展 〜記憶から記録へ〜』が開催されることが決まった。
【画像】虎党注目のアイテム…掛布雅之のアクスタ
2025年1月、掛布氏はその功績が正式に認められ、野球殿堂入りを果たした。その栄誉を讃えると同時に、1970〜80年代に阪神ファンを熱狂させたミスター・タイガースの軌跡を多角的に振り返り、現役時代の写真や愛用のユニフォーム、殿堂入りレリーフを紹介する。
掛布氏本人によるトークショーに登場し、ゲストを招き、野球殿堂入りを経た心境、野球人生の転機、そして今も変わらぬ「野球愛」を語る。また、今回のイベント限定グッズの販売も行う。
■「野球殿堂入り記念 掛布雅之展 〜記憶から記録へ〜」
会期：2025年12月17日（水）〜20日（土）
会場：高島屋大阪店 7階催会場
入場時間：午前10時〜午後7時 ※最終日午後6時閉場
入場料：無料
展示構成
「挑戦」「覚悟」「継承」という3つのテーマで構成。ホームランバッターとしての技術だけでなく、復活への努力やファンとの絆といった“人間・掛布雅之”の姿に焦点を当てる。
・殿堂入りを象徴する記念レリーフ・メモリアルパネル
・愛用のユニフォーム・バットなど実使用品展示
・現役時代の名場面を振り返る写真・映像コーナー
・限定記念グッズ・直筆サイン入りパネル販売
特別トークショー
掛布氏本人によるトークショーを実施。野球殿堂入りを経た心境、野球人生の転機、そして今も変わらぬ「野球愛」を語る。
※事前予約制（12月1日午前10時から大阪高島屋ホームページにて受付）
※各回定員30名（参加無料）
※一部、当日立ち見スペースあり
12月17日（水）午前11時〜／午後2時半〜（各回約40分）ゲスト：酒井法子
12月20日（土）午前11時〜／午後2時半〜（各回約40分）ゲスト：松村邦洋
イベント限定グッズ
今回のイベントのために製作したグッズを10種類以上販売
・アクリルスタンド 3410円
・アクリルスタンド 3410円
・殿堂記念キーホルダー 5841円
・殿堂記念名刺入れ 各9141円
※写真はイメージ
※価格は消費税を含む総額
