ぼる塾メンバーも感激！“お取り寄せ可能”絶品チーズケーキ「グルテンフリーだって」「信じられない！」
ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、【チーズケーキ女子会/グルテンフリーチーズケーキ】ぼる塾と一緒に「ぼる部屋」を見よう！生配信【11/13(#226)】という動画が公開。こちらの動画は、福岡・九州の美味しいグルメを紹介するテレビ番組『ぼる部屋』（KBC）と関連した配信で、お取り寄せも可能な“福岡おみや”を紹介しつつ食べるという内容になっています。今回の動画では、グルテンフリーのスイーツが紹介されました！
あんりさんが、“グルテンフリーは味が物足りない”という考えを覆されたと絶賛した商品がこちら！
■グルテンフリーのチーズケーキ
HOC / 【ORIGINAL】GLUTEN FREE CHEESECAKE 税込4,980円（公式サイトより)
チーズケーキ専門店「HOC」が発売する、小麦粉・白砂糖を使わずに、一つ一つ丁寧に焼き上げた“究極の口どけ”を楽しめるグルテンフリーのチーズケーキ。
国産のチーズ、スペインから空輸したこだわりのチーズを使用し、厳選した素材と焼き加減にこだわっているんだとか。
また、こちらの商品には、チーズケーキに合うHAGAN ORGANIC COFFEEのドリップパックが1つセットで届くそうなので、是非、ケーキと合わせてお楽しみくださいね♪
■グルテンフリーとは思えないほどの濃厚さ
商品を一口食べたお三方は、それぞれ、「美味いな！」「美味しい〜！」などと感想をコメント。
また、田辺智加さんが、「すごいね。これグルテンフリーだって」と話すと、あんりさんは「いや〜信じられない！」「めちゃくちゃ濃いよ！」「甘さが濃いっていうよりチーズが濃いよね。だからすごく美味しい」とその味わいを絶賛！
また、あんりさんは、視聴者からの“グルテンフリーは味が物足りないことがある”といったコメントを読み上げると、「確かにわかるけど、これはね、それを覆した」と教えてくれました！
グルテンフリーで罪悪感なく食べられる上、味わいやボリュームにも満足できるチーズケーキ。これからの季節、ホームパーティーにもぴったりですね♪
