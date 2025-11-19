政府が需要に応じたコメの生産の方針を示す中、県は県内の来年の主食用米の生産目安について今年の生産実績よりもおよそ１万４０００トン少ない数で検討していることがわかりました。

【写真を見る】山形県の来年のコメは「減産」の方針 主食用米生産目安は今年の生産実績より約1万4000トン減で検討

これはコメの生産者や農業者団体、県の担当者などが出席する県の稲作の今後の方針などを検討するために開かれた会議で明らかになったものです。

県によりますと、来年の県内の主食用米の生産目安は、国が示した来年の主食用米の生産目安と県産米の全国シェアから算定するということです。

きょうの会議で示された数値を基にすると、来年の県の主食用米の生産目安はおよそ３３万４９００トンになることがわかりました。

この量は、去年の生産実績と比べると３万トン近い増産になりますが、今年の生産実績と比べると１万４０００トンほど減産になる計算です。

■県の方針へ様々な意見

出席者からは、県の方針に対して様々な意見が出されました。

全国農業協同組合連合 長谷川直秀 県本部長「せっかく（令和）６年産・７年産で上がってきた収入を維持・継続する視点が大切。今回の生産の目安に対して販売収入・農家の収入というメッセージがどこまで数字に入れ込んでいけるか」

県農業法人協会 黒沢信彦 副会長「オーダーがあればこその増産だと（鈴木憲和）大臣が言っていると理解しているが、県としてコメの増産にアプローチする気があるのか。あるとないのとでは全然違う」

井上農場 井上馨 代表「庄内平野の真ん中で農業をしているが、（周りは）どんどん辞めています。離農が加速的に進んでいます。ある人が『辞めるのも非常に苦しい、続けていくのも非常に苦しい判断に今は入ってしまっている』と」

県農林水産部県産米戦略推進課 中川文彦 課長「県産米を全国の皆さんに食べていただけるように生産を続けていきたい。それが需要に応じた生産。きょう専門の皆さんからご意見いただいたので、それを踏まえて（コメ生産目安の）数字を示していきたい」

来年の県の主食用米の生産目安は、来月１日に開かれる県農業再生協議会の臨時総会で具体的に示され、決められるということです。