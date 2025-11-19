大規模な災害に備えたペットの安全な避難も課題の一つです。飼い主とペットが一緒に生活できる「ペット同伴避難所」の開設訓練が石川県白山市で行われました。

白山市の国際ビジネス学園で行われた訓練は、大きな地震が発生した後に、避難者がペットを連れて二次避難所に移動することを想定して実施されました。

能登半島地震では、ペットを連れた住民が車中泊を選択したケースも多くありました。そうした状況を受け、白山市は2024年10月に国際ビジネス学院と協定を結び、飼い主とペットが一緒に生活できる避難所の実現に取り組んでいます。

訓練には市の職員や学生などおよそ40人が参加し、避難所の開設や受け入れの手順を確認しました。

新たにネコの受け入れも想定「一緒に避難できるのはありがたい」

今回は、新たにネコの受け入れを想定した訓練も実施されました。ネコは生活で生じる音などでストレスを感じやすいため、施設内の離れた建物での受け入れが想定されています。

避難者役として参加した学生からは「イヌもネコも家族の一員なので一緒に避難できるのはありがたい」という声が聞かれました。

国際動物看護専門学校 横山歩 主幹教諭「日頃から避難経路やフローチャートを作成して訓練することで動物も人も安全に避難できる」

災害時にも人とペットの共生が求められる中、具体的な訓練を通じて、安全な避難体制への備えが求められています。