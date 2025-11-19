航行中の船の中でけが人や急病人が出た際、治療から病院搬送までの対応を円滑に進めるための「洋上救急」訓練が19日、金沢港で行われました。

「洋上救急」とは

「洋上救急」とは、沖合を航行する船でけが人や急病人が出た際に、医師や看護師が海上保安庁のヘリや船で現場に出向き、応急的な治療を施しながら患者を医療機関に搬送するものです。取り組みが始まった1985年以降、全国でこれまで1000件以上の出動実績があります。

今回の訓練には、石川、新潟、富山を管轄する第9管区海上保安本部や県内の医療関係者らおよそ20人が参加しました。

揺れる船内での救急処置を実践

参加者はまず、巡視艇「かがゆき」の医療設備の確認を行いました。

参加者「医療用酸素ってこれ一本だけ？8.4リットルが一本、10リットルが2本」

その後、実際に出航し、洋上で心肺停止状態の急病人が発生したという想定で訓練が始まりました。

波による揺れの中で行う救命措置は陸上とは全く違い、参加者は「危ないですよ、針使います」などと声を掛け合います。この狭い船内、限られた医療機材、そしてエンジン音などの大きな音の中で、会話や要救助者の様子を確認することが普段より難しい環境での救助活動が続きました。

「相互理解で救助はより活動的に」洋上での対応力向上へ

参加した医師からは、船の装備に関する評価や、訓練の重要性について語られました。

金沢医科大学 秋冨慎司教授「赤外線を当てて皮膚の上から静脈がどこにあるのかが浮き出るような装置も搭載されていたので非常にそれは驚いた。船によって環境やできる範囲内、装備が違っているので、やはりこういったことを事前に訓練しておくことで相互理解で救助がより一層活動的になるのではないかと思う」

金沢海上保安部 村上露樹 警備救難課長「医療活動というのは日々進化していると思います。我々もそれに合わせてしっかりついていかないといけない。医療機関のプロフェッショナルの方々から貴重な意見をいただきながら能力の向上に努めたい」

県内の医療関係者が実際に洋上救急で出動した事案は1986年以降、9件あります。洋上という特殊な環境下での対応へ、日頃からの救急体制への備えが欠かせません。