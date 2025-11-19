県内最新のインフルエンザの患者数は前の週よりおよそ８００人増え警報レベルとなりました。過去最短での警報レベルです。

これに伴い、学校の休校なども相次いでいます。

県衛生研究所によりますと、今月１０日から１６日までに県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より８０７人増加し１８３５人でした。

一定点医療機関あたりでは４７．０５人で目安とされる３０人を大きく上回り県全体で警報レベルとなっています。

流行入りからわずか３週間で警報レベルになるのはインフルエンザの動向調査を開始した１９９９年以降最も早く、急速に感染が広がっています。

保健所別では村山保健所で５６３人、置賜保健所で４２１人、山形市と庄内保健所で３０５人、最上保健所で２４１人となっていて、全ての地域で患者数が増加し、庄内を除くすべての保健所管内で警報レベルとなっています。

確認されたインフルエンザ患者１８３５人のうちＡ型は１８２６人、Ｂ型は７人、不明は２人でした。

インフルエンザの流行で教育現場にも影響が広がっています。

県によりますと先週、集団感染により県内ではのべ７６のこども園や学校で休校や学年閉鎖などの対応がとられました。

内訳は休校・休園が各２校、学年閉鎖が２２校、学級閉鎖が５０校となっています。

県は引き続き手洗いの徹底など感染拡大に注意を呼びかけています。