「157人中わずか18人」――“異例のQO受諾”にカブス地元メディアも衝撃 今永昇太の決断は「ちょっと驚きだ」
今永の残留が決まっても、カブスは投手補強を進めるようだ(C)Getty Images
今永昇太は2026年もカブスのユニフォームを着ることが決定した。現地時間11月18日、FAとなっていた今永が球団から提示されていたクオリファイング・オファー（QO）を受諾したことが報じられている。単年2202万5000ドル（約34億2000万円）の条件で来季も引き続き、カブスの一員としてプレーする。
今シーズン終了後、球団が3年総額5700万ドルの契約オプションを行使せず、今永サイドも選手オプションを破棄。FAで他球団との契約も有力視されていた今永だったが、規定額でのQOを受け入れ残留することとなった。
今回の今永の決断にはさまざまな反響が上がっている。カブスの地元、シカゴを拠点とするオンラインメディア『CHICAGO SUN−TIMES』では、「イマナガの残留は、オフシーズンのカブスが抱える投手陣の課題のいくつかに対処する助けとなる。そして契約は1年のみだが、カブスが破棄した3年のプレーヤーオプションよりも平均年俸は高い」として来季構想にも言及し、今回の条件面にも関心を向ける。
また同メディアは、今永のオフシーズンの今後について、「カブスは彼の投球フォームを最も効果的で安定した状態へ戻すことを重点に置く計画だ」と指摘。今季途中から陥った不振の克服をコーチ陣とともに目指すと説いている。
他にも、シカゴのスポーツ情報を発信する『MARQUEE SPORTS NETWORK』では、今永の今回の対応について、「極めて異例の決断と言えるだろう」と驚きを隠さない。
これまで今永と同様にQO受諾したケースが稀だったとして、「QO制度が2012年に導入されて以来、提示された157人のうち受諾したのはわずか18人にすぎない」と説明。今オフでは、今永が4人目であるとも伝えながら、「イマナガと代理人は、プレーヤーオプション以上の条件（1500万ドル）を見込んでいたが、QO受諾によってその目論見は的中した」と契約の背景も読み解いている。
その一方で、カブスの来季先発ローテーションはなおも手薄であると同メディアは主張し、「イマナガが残留しても、カブスが今オフ投手を積極的に補強する方針は変わらない。それは明白だ」などと訴えている。
FA市場でも注目の選手として位置づけられていた日本人左腕の去就はこれで決定。来季も今永は、シカゴのファンに喜びをもたらすべくマウンドに登る。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]