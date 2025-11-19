【特集】この冬再開へ！ぶどうスキー場「このまま潰してなるものか」【新潟･村上市】
昨シーズンで営業を終了した村上市の『ぶどうスキー場』が、復活に向けて一歩前に踏み出しました。東京のIT企業が経営を引き継ぎ、この冬の営業再開に向けた準備を進めています。
村上市にある『ぶどうスキー場』。昨シーズンで36年の歴史に幕を閉じました。
その7カ月後―
村上市の高橋市長と面会したのは、システム開発などを手掛ける東京のIT企業『シンクファースト』の沼前純一社長。新規事業として『ぶどうスキー場』の運営に手を挙げました。
■村上市 高橋邦芳市長
「これはもうすごく大いに期待しています。冬のフィールドを残すことができれば非常にありがたい。」
1988年の開業以来、スキー場の運営は村上市が担ってきました。
■新潟市から
「毎シーズン遊びに来ています。」
■村上市から
「雪が多くて下越でも滑りごたえのある傾斜が多いので、地形遊びとかもめちゃくちゃおもしろい。」
県内外から大勢のスキーヤーが訪れていましたが、開業から7年後の1995年をピークに利用者数は年々減少。近年の雪不足や従業員の確保が難しい状況の中、リフトの老朽化で更新に数億円単位の費用がかかることから、市は営業終了を決断しました。
3月9日の営業最終日－
約1300人が訪れゲレンデは大盛況でした。
■村上市から
「やっぱり近くでよく来ていたので悲しいですね、なくなるのが。」
開業当初からスキー場に通う、赤島清一さん(当時76)。小・中学生のバスの送迎の仕事をしながら、昨シーズンもほぼ毎日滑りに来ていた常連です。
■常連客 赤島清一さん(当時76)
「雪の感触、斜度のきつさ、スキーに伝わるスピード感とか、こういうのはちょっと感じられないかな。ここじゃないと。」
『ぶどうスキー場』は、訪れるお客さんにとっても働く人にとっても〝かけがえのない場所〟でした。
■食堂で働く人
「やっぱり最初に始まったときみたいに、いっぱい大勢来てもらってうれしかったね。」
■食堂で働く人
「いい思い出です。」
■村上市から子どもたち
「ありがとう、ぶどうスキー場！」
シンクファーストの沼前純一社長は最終日にスキー場を訪れ、経営を引き継ぐことを決めたと言います。
■シンクファースト 沼前純一社長
「ぶどうスキー場に来たことはなかった。滑ったらやっぱりいいスキー場だったので、『こんなスキー場をなくしちゃうのもったいない』『なんとかできないかな』という思いで。」
10月1日、沼前社長が村上市と契約を締結。
市は、所有するスキー場の設備について3年間無償で貸し出すことを9月末の市議会に提出し可決されました。土地はこれまで通り市が地権者との契約を継続し、シンクファーストから賃借料を受け取って地権者に支払うとしています。
契約後、すぐにスキー場を訪れた沼前社長。施設の内部や備品の状況を確認し、市の担当者から施設のかぎも受け取りました。
■シンクファースト 沼前純一社長
「来る度に(冬の景色が)浮かんできますね。最終日、結構いっぱい滑っていた。『ちびっ子たちをまた呼び戻すぞ』という思いがやっぱり強い。」
経費削減のため、沼前社長自ら草刈りを行います。
■シンクファースト 沼前純一社長
「初めてやったんですけど、おもしろいですね。没頭しちゃいました。」
現場を任せる人には、元スタッフやスキー場に勤務経験のある若手を起用し、〝地元に根付いた継続的な営業〟を見据えています。
