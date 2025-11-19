まさか…あなたは…。ある俳優が、ディズニー愛満載のインスタグラムを更新し、話題を呼んでいる。

「ラプンツェルは最高だった」と投稿したのは、俳優の小沢仁志（63）だ。愛称「顔面凶器」で、数々の映画やドラマにも登場するちょっとコワモテ俳優が、ミッキーマウスのサングラスなど、コテコテの「ディズニーグッズ」を身につけて、楽しむ写真を公開した。

「アナ雪を次回の宿題にして さぁて、帰ろうか！ しかし、シーは広すぎる 明日早いから帰ったら早寝だな」と投稿。隣に写っているのは、弟で俳優の小沢和義とみられ、まさかまさかの2人組だった。

その数時間前にも愛の投稿があり「念願のソワリン乗れたし 久しぶりのシーを堪能 しかし、凄い人・人・人」などとつづっていた。

実は小沢仁志は大のディズニー好きで、過去にバラエティー番組で「ディズニー嫌いなヤツいる？」などと愛を語ったことがあり、松本人志から「ディズニーは小沢さんのこと嫌いだと思いますけど」とボケで返されたこともある。

この投稿には「小沢仁志さん、こんばんは、ギャップ萌えです」「小沢さんめちゃ楽しそ」「そのサングラス可愛いです！」「わぁーっ 小沢さん、可愛い物、つけてる」など、ファンからもコメントが集まっていた。