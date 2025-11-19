オリックスからドラフト５位で指名された北海学園大の高谷舟投手（２２）が１９日、北海道札幌市内のホテルで入団交渉を行い、契約金３５００万円、年俸７００万円（いずれも推定）で仮契約を結んだ。最速１５３キロを誇り、即戦力として期待される右腕は「最終的には最優秀防御率のタイトルを取りたい」と力を込めた。

直近の目標は「開幕１軍」を掲げる。来年１月上旬から始まる新人合同自主トレ、そして２月の春季キャンプでアピールするため、年内も野球漬けの日々を送ってプロ仕様の肉体を作り上げていくつもりだ。

大学の同級生で広島４位指名の工藤泰己投手（２２）を誘い、１２月１日からミニキャンプを実施する。大学野球部に室内練習場がないため、昨年までは練習場所を転々としながらオフを過ごしていたが、今年は約３週間じっくりと関東圏の施設で調整する予定。「思いっきり投げられて、ウェート（トレーニング）ができて、１日中野球ができる環境にいたいので行く。追い込むのと、課題を克服するのがメイン。投げれるときに投げておきたい」と意気込んだ。

１１月に入り、札幌市内の自宅周辺でもクマの出没が相次いだ。徒歩圏内の札幌円山動物園が休園となるなど不安な日々が続き、自宅周辺での散歩は自粛。生活圏での目撃情報は徐々に少なくなり日常を取り戻しつつあるが、より温暖かつ野球に集中できる環境でトレーニングに励んでいく。