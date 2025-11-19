i-dle・ミンニ、東京散策SHOTを公開！キュートな“認証ショット”も話題に「会いたかった〜」【PHOTO】

i-dleのミンニが、東京の街に姿を現した。

【写真】ミンニ、"ロリータドレス姿"で可愛さ限界突破

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京の街を散策するミンニの姿が収められている。ミンニは、オーバーサイズのトップスにハーフパンツを合わせ、バケットハットをかぶったラフなスタイルで街に溶け込んでいる。

写真の中でミンニは、ウインクやジャンプなど無邪気な姿を披露し、彼女特有のナチュラルで愛らしい魅力が伝わってくる。

また、建物の外壁に掲出されたi-dleの大型広告を背景に撮影した“認証ショット”も公開。日本1stEP『i-dle』の広告の前で微笑むミンニの姿は、ファンにとっても特別感のある一枚となった。

（写真＝ミンニInstagram）

この投稿を見たファンからは「可愛すぎ！」「また日本に来てね」「会いたかったよ〜」などのコメントが寄せられている。

なお、ミンニは最近、東方神起・ユンホの新曲『Premium（Feat. MINNIE）』にフィーチャリング参加し、話題を集めた。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。