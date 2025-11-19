家族らの見送りに船上で「帽振れ」で応じるしらせの乗組員＝１９日、海上自衛隊横須賀基地

海上自衛隊の南極観測船「しらせ」が１９日、第６７次南極地域観測協力のため海自隊員ら約１８０人を乗せて母港の横須賀基地（横須賀市）を出港した。観測隊員は１２月上旬にオーストラリア西部フリマントルから乗船し、来年１月上旬の南極の昭和基地到着を目指す。

防衛省統合幕僚監部や国立極地研究所によると、観測隊はオーストラリアと南極の間を２往復する「２レグ制」でトッテン氷河沖で集中観測に臨む。約１００万年前の氷床「アイスコア」の採取に向け南極大陸内での氷床掘削なども行う。同基地周辺や南極沿岸域でも観測や設営を行う予定という。１５６日間の総航程は約４万キロで同４月下旬に横須賀に帰港する。

出国行事には家族や関係者など約５００人が参加。齋藤聡海上幕僚長は「美しくも過酷な気象環境ではさまざまな困難が立ちはだかると思う。これまで積み上げたシーマンシップを遺憾なく発揮し、一致団結して任務を完遂してほしい」と激励した。

乗組員である父の見送りに来た山口県岩国市の男児（６）は「お父さんがいないのは寂しいけど、仕事を頑張って無事に帰ってきてほしい。お母さんはきょうだいで守る」と誓っていた。