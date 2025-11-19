BLACKPINK、神戸の街をジャック！神戸ポートタワーとの大規模コラボで街がピンク一色に

世界的人気を誇るガールズグループ・BLACKPINKが、2025年12月1日から2026年1月18日まで神戸ポートタワーとコラボイベントを展開する。

タワーの屋上デッキや展望フロア1〜3・5階、低層1階までを使用する過去最大級の規模で実施され、神戸の景色がBLACKPINK一色に染まる特別な企画となる。

今回のコラボは、現在開催中の16都市33公演のワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR 」の東京ドーム公演（2026年1月16〜18日）を記念した全国タワー連動企画の一環。全国に先駆けて神戸で開催され、ライブ写真展示やコラボカフェ、限定グッズなど、ここでしか体験できない内容が揃う。

（写真提供＝株式会社フェリシモ）

さらに、モザイク大観覧車やメリケンパーク、連節バス「ポートループ」、神戸空港海上アクセスターミナルなど周辺施設も巻き込み、街全体がBLACKPINK仕様に染まる。

イベント期間中、展望フロアは9時〜23時（最終受付22時30分）、展望2階ショップは9時〜22時で営業。協賛は神戸ウォーターフロント開発機構が務める。

チケットは3種類で、2025年11月25日18時に販売がスタートする。オリジナル缶バッジ付き入場チケット、展望3階コラボカフェの利用券付きチケットなどがあり、いずれもBLACKPINK仕様のデジタルチケットで入場する。

（写真提供＝株式会社フェリシモ）チケット、ノベルティ缶バッジイメージ

展望5階では屋上デッキ「Brilliance Tiara Open-air Deck」がコラボデザインに染まり、ウォークスルー形式で撮影を楽しめる仕掛けが施される。避雷針部分にはコラボロゴ入りフラッグも掲出される。

展望5階「Smile Park」ではワールドツアーの写真展を開催し、展望3階の回転カフェ＆バー「Ready go round」では黒×ピンクをテーマにしたクロッフルやスペシャルカフェラテなどの限定メニューを提供（※要予約）。

（写真提供＝株式会社フェリシモ）コラボメニュー クロッフル（左）とスペシャルカフェラテ（右）

展望2階ショップではキーホルダーやチャーム、ピンバッジ、ハンドミラー、ステッカー、コットンキャンディ缶などの限定アイテムを販売する。

さらに展望1階の「Gallery 360」でも写真展示が行われ、低層1階スナックバー「Ready go round mini」ではプチカヌレやシュプリームクロワッサンといったコラボメニューを楽しめる。

（写真提供＝株式会社フェリシモ）上からキーホルダー＆チャームセット、ピンバッチ、ハンドミラー、ステッカー、コットンキャンディ缶

（写真提供＝株式会社フェリシモ）コラボメニュー プチカヌレ（左）とシュプリームクロワッサン（右）

周辺エリアも連動し、新港町にはイベントフラッグが掲出され、モザイク大観覧車にはイベントロゴが点灯。メリケンパークの大型ビジョンではMVが放映され、12月1〜6日は神戸ポートタワーと神戸海洋博物館がピンクにライトアップされる特別演出も行われる。

さらに連節バス「ポートループ」には特別ラッピングが施され、神戸空港海上アクセスターミナルにもコラボ掲示が設置される。

（画像提供＝株式会社フェリシモ）モザイク大観覧車コラボイメージ

（画像提供＝株式会社フェリシモ）メリケンパーク大型ビジョンコラボイメージ

東京ドーム公演初日の2026年1月16日には、神戸ポートタワーを含む全国のランドマークタワーがピンクにライトアップされる予定で、国内外のファンの注目が集まっている。