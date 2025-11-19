Cocomi、人気歌手のコンサート鑑賞 親密ショット披露で「母娘で仲良いのほっこり」「びっくり」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】歌手の絢香が11月18日、自身のInstagramを更新。フルート奏者のCocomiが自身のコンサートの鑑賞に来たことを伝えた。
【写真】キムタク娘、人気歌手との親密プラベショット
11月15日に東京・東京国際フォーラム ホールAにて『絢香 Wonder! Tour 2025』を開催した絢香。これを受け「東京公演、観に来てくれてありがとう」とCocomiがコンサートに訪れたことを伝え、2ショットも披露している。
この投稿には「交友関係が幅広い」「素敵な2ショット」「びっくり」と反響が続々。また、絢香は以前Cocomiの母親で歌手の工藤静香との交流も公開していたことから「家族ぐるみの付き合いかな？」「母娘で仲良いのほっこり」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
