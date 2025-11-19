¡ÚµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Û¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î£Ømas¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ÇÅÀÅô¼°¡¡´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©
JP¥¿¥ï¡¼¾¦¶È»ÜÀß¡ÖKITTE¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÇò¶äÀ¤³¦¡¢Áð¸¶¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWHITE KITTE¡Ù¤ò11·î20Æü(ÌÚ)¤«¤é12·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡££±³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÅß·Ê¿§¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Á´Ä¹13£í¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö¤«¤Þ¤¯¤é¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ë×ÆþÂÎ¸³·¿¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ó¡¼¥º¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊâÁ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎµÈ²¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸÷¤ÎÀ¤³¦¤Îµ¼¿Í²½¡Ù¤¬Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ãå¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
µÈ²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¥á¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡É¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÀÅô¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¡¢Á´Ä¹Ìó100£í¤ËÅÏ¤ë¡ØÇò¶ä¤ÎÁð¸¶¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¡¢Ìó6Ëü5000µå¤â¤ÎLED¤¬°ìÀÆ¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»ßê¤á¤¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÈåºÎï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡ª¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤À¡Á¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºà¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯á¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÈ²¬¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡È»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³§¤µ¤ó¤ª½Ð¤«¤±¤È¤«¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È¤«¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡É¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡È¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÇ¯Ëö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡É¤È¡¢¼«¿È¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎàËºÇ¯²ñ¤ò³Ú¤·¤àÇÉá¤À¤È¹ðÇò¡£º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤êà¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯á¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡È¤¦¡Á¤ó¡Ä¡¡º£Ç¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ä¡¡¤¢¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ç¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÏÂç²Ï¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
