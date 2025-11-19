フリーアナウンサーの杉崎美香さんが自身のインスタグラムを更新。第2子が公園デビューを果たしたことを報告しました。



【写真を見る】【 杉崎美香 】 第2子の公園デビューを報告 「初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ」





8月に第2子となる次男を出産した杉崎さんは、「先日お天気のいい日に公園デビュー」と綴り、紅葉した木々をバックに芝生の上に敷いたレジャーシートの上で、杉崎さんに寄り添う次男の写真を投稿。続けて次男について、「これまではベビーカーに乗ってずーっと寝ていたから 公園というものを知らなかったと思うw」と明かしました。





第2子となる次男の公園デビューを見た杉崎さんは「初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ（まだまだ先w）」と喜びを綴っています。







この投稿をみた人たちからは「こうして色んな事を体験していくんですよね」「紅葉の美しさと美香さんとお子様の可愛いらしさに感動します」「これから楽しみですね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】