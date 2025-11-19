山本美月が着こなすMila Owenの冬♡ホリデー限定コンテンツが公開

レディースブランド「Mila Owen」が、俳優・モデルとして注目を集める山本美月さんを迎えたホリデーキャンペーンをスタート。11月20日(木)12:00より公開される特設コンテンツでは、冬の新作と共に、クリスマス準備をテーマにした山本さんの特別な1日が描かれています。さらに、鮮やかなピンクにゴールドのロゴが映えるホリデー限定ショッピングバッグも期間限定で登場。この季節だけの華やかな世界観を、オンラインでも全国のショップでも楽しめます♪

山本美月が彩るホリデーストーリー

今回公開される「Home for the Holiday 山本美月とミラオーウェン」は、飼い犬との買い物やツリーの飾り付けなど、クリスマスを迎えるまでの穏やかな1日にフォーカス。

山本さんの自然体の可憐さと優雅な表情が随所にちりばめられ、Mila Owenの「NEXT BASIC」を映し出しています。

冬の新作は、ニットトップス(9,460～14,960円)、ドレス(14,960～15,950円)、パンツ(8,910～12,100円)、バッグ(7,480～13,970円)、ブーツ(13,200～15,950円)など多彩にラインアップ。

着こなしに季節のムードを添えるアイテムが豊富に揃います。

＜ラインナップ＞

Knit tops 14,960円／Dress 14,960円／Knit Pants 8,910円／Bag 13,200円／Charm 5,940円／Glove 6,270円／Socks 1,980円／Shoes 13,200円

＜ラインナップ＞

Set up 17,930円／Bag 7,480円／Glove 6,490円／Boots 15,950円

＜ラインナップ＞

Jacket 22,000円／Knit tops 12,980円／Skirt 14,960円／Glove 6,490円／Socks 1,980円／Shoes 13.200円

＜ラインナップ＞

Knit tops 11,990円／Pants 12,100円／Balaclava 7,260円／Necklace 4,950円／Boots 15,950円

＜ラインナップ＞

Knit tops 9,460円／Pants 10,450円／Scarf 5,940円／Boots 15,950円

＜ラインナップ＞

Cardigan 11,990円／Dress 15,400円／Glasses 5,280円／Necklace 5,280円／Boots 15,950円

＜ラインナップ＞

Dress 15,950円／Brooch 5,500円／Glove 6,490円／Boots 15,950円

＜ラインナップ＞

Knit tops 13,970円／Pants 9,900円／Scarf 5,940円／Bag 13,970円／Charm 5,500円／Shoes 13,200円

LOOKには、セットアップ(17,930円)、カーディガン(11,990円)、スカーフ(5,940円)、ネックレス(4,950～5,280円)、バラクラバ(7,260円)など冬に映えるアイテムが多数登場。

グローブ(6,270～6,490円)、ソックス(1,980円)、チャーム(5,500～5,940円)など小物も充実しています。ジャケット(22,000円)やブローチ(5,500円)など、華やかなスタイルに仕上がるアイテムも必見。

気になるアイテムは特設ページで詳細をチェックしながら、冬のおしゃれ計画を楽しんでみてください♪

限定ショッピングバッグにも注目

11月20日(木)からは、鮮やかなピンクにゴールドロゴが輝くホリデー限定ショッピングバッグが登場。

全国のMila Owen店舗やオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにて、購入商品に同梱されます。Mサイズのみの限定デザインで、無くなり次第終了となる特別なアイテム。

ホリデーギフトとしても気分が上がる華やかな仕様なので、ぜひ早めにチェックしてみてください♪

冬を彩る限定企画でホリデー気分を満喫

Mila Owenと山本美月さんが届けるホリデーコンテンツは、冬の楽しさと温もりをぎゅっと詰め込んだ特別な企画。

多彩なLOOKや旬のアイテムは、日常から華やかなシーンまで幅広く活躍してくれます。さらに、期間限定ショッピングバッグもギフトシーズンにぴったりの嬉しいポイント♡

オンラインでも店頭でも楽しめるこの機会に、冬のおしゃれの準備を始めてみてはいかがでしょうか。作品の世界観と共に、新しいスタイルに出会えるはずです。