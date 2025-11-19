元プロレスラーの武藤敬司さんが自身のXを更新。アメリカから帰国し、その日の夕食に寿司と友人から届いた旬の香箱蟹を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 武藤敬司 】 香箱蟹10杯を堪能 「やっぱり日本食は美味い」 アメリカから帰国直後 石川県の友人から旬の贈り物





武藤さんは「アメリカから無事に帰宅。夕食は寿司屋の出前。石川県の友人から、タイミング良く香箱蟹が10杯も届いていた!! やっぱり日本食は美味い」と投稿しました。

投稿に添えられた写真には、黒いTシャツにジャージ姿の武藤さんが、蟹や刺身などの和食が並んだ食卓を前に、箸を持ち、リラックスした様子で銀色のコップを手にしている様子が写っています。







香箱蟹（こうばこがに）とは、メスのズワイガニの呼び名で、冬の味覚です。特に石川県の香箱蟹は地元の冬の名物として知られています。

武藤さんはアメリカでの活動を終え、帰国後の友人からのタイミングの良いプレゼントと日本食に満足した様子を伝えています。







この投稿に、「食べ物は日本食が落ち着きます 香箱蟹美味しいですよねえ 蟹美味しそう」「うまそー。胃袋はまだまだ現役なようで羨ましい！」「美味しいの食べてるのに、顔が怖い！」などのユーモラスな声も寄せられています。



