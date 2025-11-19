ビルの隙間に…犯行前後の一部始終、赤坂女性刺傷 防犯カメラに逃走中の男の姿【Nスタ解説】
東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件。JNNは事件の一部始終がわかる記録を入手し、男が2時間半ほど前からビルとビルの隙間で犯行の機会をうかがっていたことがわかりました。
赤坂女性刺傷 犯行前後の男の行動
出水麻衣キャスター：
事件は16日午前10時半ごろ、赤坂の繁華街で、40代の女性が男に、左のわき腹や左手のひらを刃物で刺されるという事件が起きました。
TBS報道局 社会部 秋本壯樹：
仕事とは別に趣味で音楽活動をされており、事件の当日はライブハウスのイベントに出演予定でした。そのライブハウスの前で一人でいるところを男に襲われたということです。
出水キャスター：
この襲った男について、今回JNNは事件の一部始終がわかる記録を入手しています。そこから犯行までの男の行動が明らかになりました。
秋本壯樹記者：
事件から約2時間前の午前8時ごろ、男が自転車に乗ってビルの前を通り過ぎます。その後、隣のビルの隙間に身を潜め、犯行の機会を伺うようにのぞいたりしていたということです。
そして午前9時40分すぎ、ビルの入り口に向かってカバンからスプレーを取り出し、イベントのポスターにバツ印を書いて、またその場を離れました。
その後、10時20分に被害女性と知人男性が現場に現れました。その際に手袋をはめ、靴にはビニール袋のようなものをかぶせました。
そして、2人はビルの中に入り、その後男性がビルから一人で出てきた後、男はビルの地下へ降り、女性を刺したとみられます。
そのわずか30秒後、男はビルから出てきて逃走しました。
井上貴博キャスター：
相当計画的な感じがしますね。
秋本壯樹記者：
用意周到に色々と準備をしていたのではないかと思います。
出水キャスター：
このときの、男の特徴や様子はどんな感じだったのでしょうか？
秋本壯樹記者：
黒い帽子に黒い服で、マスクをしていました。目撃者によると身長180センチほどだということです。
ポスターにはバツ印をつけていましたが、これについては関連はまだ分かっておらず、警視庁が調べている状況です。
出水キャスター：
この男の足取りについて新たにわかったこととしては、午前8時10分すぎ、非常に朝早くからスタンバイし、隣ビルとの隙間に身を潜めて状況をうかがっていたということですね。
秋本壯樹記者：
我々が取材した内容では、キョロキョロして周りをぐるぐるしているよりも、冷静にビルの入口の方をうかがうような様子だったと。
さらに2時間半前から、犯行現場の近くに来ていたということですが、複数回ビルの中に入ったり、隙間からビルの入口の逆方向に離れたりといった様子がうかがえたので、機会を何度もうかがっていたのではないかという状況です。
出水キャスター：
犯行直前に手袋をはめたり、靴にビニール袋をかぶせたりとかなりの用意周到さを感じますが、ここからは何がわかるでしょうか。
秋本壯樹記者：
しっかり事前に準備していたのではないかということを見て、警視庁としても計画的な犯行とみて捜査をしているということです。
「The HEADLINE」編集長 石田健さん：
ビニール袋をかぶせて、手袋をはめているとはいえ、カメラで撮られてるわけですよね。だから、そういったところには無頓着ですが、自分の痕跡は残さないという、少しちぐはぐなところが見えますよね。
秋本壯樹記者：
本当に用意は周到にしていますが、最後、自分が色々なところから撮られていることがわかっていない状態ではないかと思います。
石田健さん：
これは今後の捜査次第だと思いますが、ある種自分が捕まってしまうことも、最終的には致し方ないという前提で行動しているようにも感じてしまいますよね。
防犯カメラに逃走中の男の姿
出水キャスター：
赤坂の街を歩いていると、いたるところにビルの防犯カメラが目につきます。16日に犯行があり、そしてきょうまで、詳しい情報が入ってきていないことは、どのように考えればよいのでしょうか？
秋本壯樹記者：
逆にしっかり防犯カメラが追えているからこそ、警察としては、しっかりその男がどこにいるかを把握しているのではないかと私は思っています。
出水キャスター：
その後、男は用意していた自転車に乗って港区青山方面に逃走しました。その逃げるときの様子が、防犯カメラに捉えられています。19日、新しい映像も入手しています。ここから何か読み解けることはありますか。
秋本壯樹記者：
防犯カメラにしっかり映っているということで、警視庁も、その姿をリレー捜査して追っている状況ではないかと思います。
その後の捜査関係者によると、逃げる途中に、黒っぽい服から青っぽい服に着替えたという情報もあります。
男はどこに…今後の捜査は？
出水キャスター：
かなり朝早くから準備をし、スプレー缶やビニール袋、手袋などを持っているというここまでの用意周到な事件は、「やはり怨恨なのか」と推測はしてしまいますね。
石田健さん：
ただ同時に、赤坂あたりに土地勘がある方だとわかると思いますが、平日はかなり働いてる方が多いですが、ただ休日になるとちょっとそれよりは減るかなと思いつつ、とはいえ、人がだいぶいるところです。
怨恨であり、用意周到でありながら、大胆なところがやはりなかなか繋がらないなと思ってしまいます。
井上キャスター：
これは一般論で、今回の事件とイコールではないですが、警察としては、捜査手法として公開捜査に打って出ることもできると思います。しかし、それに出ないということを裏返しで考えると、警察としてある程度の情報が集まっているともとれるとも思います。
これだけ街中で、休日は人が少ないかもしれませんが、防犯カメラは数多くあります。そんなに逃げられないだろうなとも思います。
石田健さん：
だからこそ、犯人が捕まる捕まらないという先に、やはり動機や状況も含めて明らかにしてほしいです。
＜プロフィール＞
秋本壯樹
TBS報道局社会部 警視庁・東京消防庁担当
石田健さん
ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長
鋭い視点で政治・経済・社会問題などを解説