¡Ú¶¥ÎØ¡Û¾®ÁÒ£Ç£±¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¤¬³èÆ°Ãæ¡¡¤«¤Í¤ê¤ó¥Ê¥Ó¥Ö¡¼¥¹Ã´Åö¤â
¡¡¡Ö¶¥ÎØº×¡õ¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë
¡¡ÅÁÅý¤Î£Ç£±¤Ïº£Ç¯¤âÃË½÷¥À¥Ö¥ë¤Ç¼Â»Ü¡£È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Î¶¥ÎØº×¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¡¢½÷»Ò¤Î¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¶¥ÎØº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÁÒ¤±¤¤¤ê¤ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Î¹õÅÄ¤Õ¤ß¤«¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Í¤ê¤ó¥Ê¥Ó¥Ö¡¼¥¹Ã´Åö¤ÎÆâÅÄ¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¾ìÆâ¤Ç³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï³«ºÅÁ°¡¢½ÐÁöÃæ¤Î±àÅÄ¾¢¡Ê£´£´¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£¸£·´ü¡¦£Ó£±¡á¤ÈÅìµþ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬Ìä¡£¡ÖÆ°²è¤Î»£±Æ»þ¤Ë£Î£Ç¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÂè£±£¹²ó¶¥ÎØº×¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£²ó¤ÏÂè£¶£·²ó¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë¡Ö£±£¹Æü¤«¤é³«ºÅ¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ï¤«¤Í¤ê¤ó¥Ê¥Ó¤Ç¤¹¡££Á£ÉÍ½ÁÛ¤¬¤è¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ëº£¾ì½ê¤Î¿ä¤·Áª¼ê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö±àÅÄÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾ÃÏ¶è¤Ê¤éÀ¶¿åÍµÍ§Áª¼ê¡¢ÂÀÅÄ³¤ÌéÁª¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ¹ñÃÏ¶è¤ÎÂçË¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â¤â¤Á¤í¤óÃÏ¸µÁª¼ê¡£ËÌÄÅÎ±ÍãÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÀÄÌî¾ÂçÁª¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆî´Ø¤Î¼ã¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡£¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¥·¡¼¥ë¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È£²¿Í¤ÏÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£