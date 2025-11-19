Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÍ¢Æþ¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À
¡¡11·î5Æü¤ËºÆ³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊªÍ¢Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÆ¤ÓÄä»ß¤·¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï19Æü¸á¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»ö¼Â¤Ê¤¤¡×²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÈÄä»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤Î°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþºÆ³«¤ÎÈ¯É½¸å¡¢Âè1ÊØ¤È¤Ê¤ëÍ¢½Ð¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Èµ»½ÑÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃà°ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´»ØÅ¦¤ÎÆâÍÆ¤òÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÆüÃæÎ¾À¯ÉÜ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¶¦Í¤µ¤ì¤¿Ç§¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ºß¿½ÀÁÃæ¤ÎÍ¢½Ð´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊºÆÅÐÏ¿¤ò´Þ¤àÍ¢½Ð¤Î±ß³ê²½¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿10ÅÔ¸©»º¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ÎÅ±ÇÑÅù¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï19Æü¡ÖºÇ¶á¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Î¸ÀÆ°¤ÏÀµµÁ¤ËÈ¿¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¶¯Îõ¤ÊÅÜ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÍ¢Æþ¤·¤Æ¤âÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î»Ô¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ï°ÊÁ°¡¢¿å»ºÊª¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÂú¤·¤¿¤¬¡¢ÌóÂ«¤·¤¿µ»½Ñ»ñÎÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤Ï2023Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð°Ê¹ßÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¡Åç¤äµÜ¾ë¤Ê¤É10ÅÔ¸©»º¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢11·î5Æü¤ËºÆ³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»»ºÎäÅà¥Û¥¿¥Æ¤ÈÀÄ¿¹»º¤Î±öÂ¢¥Ê¥Þ¥³¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë