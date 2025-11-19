広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１９日、京都市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金３５００万円、年俸７００万円で仮契約した。（金額は推定）。赤木は「契約書にサインをして、プロ野球選手になったんだなという自覚が芽生えました」と表情を引き締めた。

１９１センチの長身から投げ下ろす角度のある速球とフォークのコンビネーションが武器。今秋の明治神宮大会では１回戦・日本文理大戦に先発し、６回３安打無失点。チームは２回戦で青学大に惜敗するも「最後は負けてしまいましたけども、自分としてはやり切れたと思う」と晴れやかな表情を見せた。

将来的な目標は最多勝を掲げ「チームに１つでも多くの勝ちを付けられる投手というのが自分の理想にしています。勝てる投手を目指してやっていきたい」と誓いを新たにした。

◆赤木 晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ。２２歳。大阪府堺市出身。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。投手。小学３年から高倉台ポニーズで野球を始め、６年から美木多イーグルス、中学は大阪狭山ボーイズに所属。天理では日本ハム・達の控え投手だった。最速１５３キロ。球種はフォーク、カーブ、スライダー、カットボール。８人きょうだいの５番目で次男。兄が１人、姉が３人、妹が３人。