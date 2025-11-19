【クマ】19日も民家付近などで目撃情報が相次ぐ（19日午後6時30分現在）《新潟》
19日も県内では、民家などの近くでクマの目撃情報が相次いでいます。
県は19日、今年度クマの目撃件数が3000件を超え、過去最多となっていることなどから、「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長すると発表しています。
警察から19日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
◆阿賀町
・19日午前7時15分頃、阿賀町五十沢の県道
・体長約0.4メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は民家から約50メートル
・19日午前8時20分頃、長岡市栖吉町の住宅裏の田んぼ
・体長約0.9メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は民家のすぐ近く、クマは川の方向へ立ち去る
◆阿賀野市
・19日午前10時20分頃、阿賀野市大室の住宅の庭
・体長約0.7メートルのクマ1頭を家の中にいた住民が目撃
◆村上市
・19日時午前11時15分頃、村上市勝木の国道脇
・体長約0.5メートルのクマ1頭を警戒中の警察官が目撃
・クマは海方向へ立ち去る
◆湯沢町
・19日時午後1時16分頃、湯沢町土樽の道路脇
・体長約0.7メートルのクマ1頭を目撃
・クマは山の方へ立ち去る
◆南魚沼市
・19日時午後1時頃、南魚沼市大崎の道路脇のイチョウの木付近
・体長不明の子グマ1頭を目撃
・目撃場所は民家のすぐ近く、クマは山の方へ立ち去る
◆阿賀町
・19日時午後2時頃、阿賀町白崎の藪
・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は民家のすぐ近く
◆妙高市
・19日午後3時20分頃、妙高市西野谷
・体長約1メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は、西野谷バス停の南方約100メートルの地点で民家の直近
◆南魚沼市
・19日午後2時40分頃、南魚沼市東泉田の空き地
・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は、民家から約30メートル
今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されています。クマが目撃された市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。