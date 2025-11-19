19日も県内では、民家などの近くでクマの目撃情報が相次いでいます。



県は19日、今年度クマの目撃件数が3000件を超え、過去最多となっていることなどから、「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長すると発表しています。



警察から19日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



◆阿賀町

・19日午前7時15分頃、阿賀町五十沢の県道

・体長約0.4メートルのクマ1頭を目撃

・目撃場所は民家から約50メートル





◆長岡市・19日午前8時20分頃、長岡市栖吉町の住宅裏の田んぼ・体長約0.9メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は民家のすぐ近く、クマは川の方向へ立ち去る◆阿賀野市・19日午前10時20分頃、阿賀野市大室の住宅の庭・体長約0.7メートルのクマ1頭を家の中にいた住民が目撃◆村上市・19日時午前11時15分頃、村上市勝木の国道脇・体長約0.5メートルのクマ1頭を警戒中の警察官が目撃・クマは海方向へ立ち去る◆湯沢町・19日時午後1時16分頃、湯沢町土樽の道路脇・体長約0.7メートルのクマ1頭を目撃・クマは山の方へ立ち去る◆南魚沼市・19日時午後1時頃、南魚沼市大崎の道路脇のイチョウの木付近・体長不明の子グマ1頭を目撃・目撃場所は民家のすぐ近く、クマは山の方へ立ち去る◆阿賀町・19日時午後2時頃、阿賀町白崎の藪・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は民家のすぐ近く◆妙高市・19日午後3時20分頃、妙高市西野谷・体長約1メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は、西野谷バス停の南方約100メートルの地点で民家の直近◆南魚沼市・19日午後2時40分頃、南魚沼市東泉田の空き地・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は、民家から約30メートル今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されています。クマが目撃された市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。