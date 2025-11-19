張本美和の中国でのファンミーティングが中止に―中国メディア

卓球女子日本代表の張本美和の中国でのファンミーティングが中止になった。中国のポータルサイト・新浪の微博（ウェイボー）アカウントなどが19日に報じた。

報道によると、あるネットユーザーが成都ハイテク産業開発区・文化体育局から「張本美和のファンミーティングが中止になった」との連絡を受けたことを明かした。その後、現地メディアの記者が同局に確認したところ、中止になったことを認めた。ファンミーティングは12月8日に開催される予定だった。

中止の具体的な理由は説明されていないが、報道では、VIPチケットが5999元（約13万円）と高額なことが物議を醸していたと伝えられている。VIPチケットは、張本とツーショット撮影ができる権利、対面でサインがもらえる権利、3ポイント制で対戦できる権利、5分間の指導を受けられる権利、一緒に昼食を食べられる権利などが付いていたが、「あまりに高い」との指摘が出ていた。

張本は今季、中国スーパーリーグの「成都高新若水居」に所属。11月30日からは成都で開かれる混合団体ワールドカップに日本代表として出場する予定だ。（翻訳・編集/北田）