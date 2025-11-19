貴重な描き下ろし漫画の小冊子が必ずもらえる！　「コミックバンチKai歴史漫画フェア」開催

写真拡大

・記事公開後、こちらも入力する。・書誌情報以下は省略し、文末に（リアルサウンド ブック編集部）とつける。・一段落目の後に、で関連リンクと見出しを入れる。