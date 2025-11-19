100万円を0.8％の定期預金に1年間預けたら、受け取れる利息はいくら？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。
今回は、定期預金の利息についてです。
では、100万円を金利0.8％で1年間預けた場合に、実際に受け取れる金利を計算してみると以下のようになります。
税引き前受取利息＝100万円×0.8％（0.008）＝8000円
税引き後受取利息＝8000円−（8000円×20.315％（0.20315））＝6374.8円≒6375円
もし100万円を1年間預けると、税引き前の利息は8000円、税引き後の利息は約6375円となります。
定期預金の金利は上昇しています。高金利の銀行にお金を預けることができれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。
1つは、期日（満期）までは原則引き出しできないことです。途中解約してしまうと普通預金の金利が適用されるなどで、預け入れたときの金利よりも下がってしまうことがあります。
もう1つは、預金を引き出す時の手数料です。引き出す時に、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によっては特典サービスを利用することで、ATMなどの手数料が優遇されることもあります。
最後に、受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関のホームページなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、定期預金の利息についてです。
Q：0.8％の定期預金に100万円を1年間預けたら、受け取れる利息はいくら？「ある定期預金に預けたく思っています。0.8％の定期預金に100万円を1年間預けたら、受け取れる利息はいくらになるのでしょうか？」（匿名希望）
A：税引き前の利息は8000円、税引き後は約6375円受け取れます相談者は、金利0.8％の定期預金に100万円を預けたいとのこと。
では、100万円を金利0.8％で1年間預けた場合に、実際に受け取れる金利を計算してみると以下のようになります。
税引き前受取利息＝100万円×0.8％（0.008）＝8000円
税引き後受取利息＝8000円−（8000円×20.315％（0.20315））＝6374.8円≒6375円
もし100万円を1年間預けると、税引き前の利息は8000円、税引き後の利息は約6375円となります。
定期預金の金利は上昇しています。高金利の銀行にお金を預けることができれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。
1つは、期日（満期）までは原則引き出しできないことです。途中解約してしまうと普通預金の金利が適用されるなどで、預け入れたときの金利よりも下がってしまうことがあります。
もう1つは、預金を引き出す時の手数料です。引き出す時に、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によっては特典サービスを利用することで、ATMなどの手数料が優遇されることもあります。
最後に、受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関のホームページなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)