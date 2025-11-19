意外とサービスが充実していると思う「日本のLCC」ランキング！ 2位「ジェットスター」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。
その中から、意外とサービスが充実していると思う「日本のLCC」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「事前に追加すれば食事や飲み物も出してくれ、味もしっかり美味しかったから」（30代女性／千葉県）、「体調が少し悪いときに乗車したが、気を遣ってくれて空調の調整など申し出てくれた」（20代女性／群馬県）、「事前にオンラインチェックインができ、空港に着いたときにバタバタしなくて済むから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「チケットの予約や変更もスマホから簡単に行え、機内販売のメニューも充実しているので」（50代女性／愛知県）、「機内販売のフードやお土産が他のLCCよりも種類が多くて充実していると感じるから」（50代男性／長崎県）、「乗った時のキャビンアテンダントの対応の丁寧さ」（20代女性／埼玉県）、「機内にある読み物はピーチが個性的で面白いので好きです」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ジェットスター（Jetstar）／106票第2位にランクインしたジェットスター（Jetstar）は、オーストラリアのカンタス航空グループが展開するLCCです。日本国内の主要都市間だけでなく、国際線も多く運航しているため、その高い利便性が評価されました。追加料金で機内食の選択肢や座席指定など、自分好みにサービスをカスタマイズできる点もポイント。手荷物オプションも豊富で、旅行スタイルに合わせて柔軟に選べるのが利用者にとって大きな魅力です。
1位：ピーチ・アビエーション（Peach）／126票第1位に輝いたのは、関西国際空港を拠点とするLCC、ピーチ・アビエーション（Peach）です。カラフルでユニークな機体デザインや若年層を意識したキャンペーンなど、LCCの中でも際立った個性を発揮しています。機内販売では、オリジナルグッズやユニークなメニューもあり、単なる移動手段にとどまらない楽しみを提供。サービス面では、スタッフの親しみやすい対応と利便性の高い運賃プランが、利用者からの高い評価へと繋がりました。
(文:坂上 恵)