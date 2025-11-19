浜崎あゆみが11月18日、自身のInstagramを更新。「備忘録」と題して近況のプライベートショットをまとめて公開している。

浜崎はInstagramに「備忘録ラストは動画ver.」と綴り、11種の近況プライベート動画を投稿。

「1なつめ一生好き」となつめをモグモグと食べ微笑む自撮り動画を皮切りに、「2 誰がデコひろいねん」とおでこ全開の浜崎が「まったね～」と挨拶する自撮り、「3 寒すぎて指とれそうだった日」と素足のサンダル姿、「4 タカシの圧でしかない」と打ち上げの最中マネージャーに連れられ退場する姿、「7 China TAとのおもひで」と中国のファンに向けてスマホでライブ配信している様子などを投稿。

他にも、ジムでの自撮り、浜崎家のクリスマスツリーの横から顔を覗かせる愛犬、ダンサーのエミイセキが骨つき肉にかぶり付く姿に対し、浜崎が「あっ綺麗綺麗、セクシー」と声をかける楽しい様子など、浜崎の日常が垣間見える動画を数々アップ。最後に「はい、良き日々に感謝！」と言葉を添えた。

コメント欄には「楽しそうにしてるのを見ると嬉しい」「あゆも人間してるんだなって再認識できるから、こういうのどんどん見せてね」と言った声が寄せられている。

（文＝本 手）