¡¡21ºÐ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼(49)¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é17Ç¯¡²¡£½÷Í¥¡¦¹áÄÇÍ³±§(38)¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¡¦¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å(32)¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×(TOKYO FM)¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥×¥¿¡¼0 ¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¥²¥¹¥È¤Ë¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¹áÄÇÍ³±§¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹áÄÇ¤Ï¡¢È±¤ò¤ª¤í¤·¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹áÄÇ¤Ï¡Ö·ëº§´êË¾¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤³¤Î¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È ¤½¤Î»þ¤Ï¡È¤³¤½¤³¤½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡È¤¸¤ã¤¢¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ¯Îð½Å¤Í¤ë¤Ê¤é¹áÄÇÍ³±§¤µ¤óÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¡¼ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÈþ¿Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤·¹áÄÇÍ³±§¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¥¡×¡Öº£¤ÎÊý¤Î¤ª´é¤¬¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£