¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡Ö¿·½½Î¾Í¥¾¡¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç³èÌö¡ÖÆ£Î¿²ï¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¡×
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬19Æü¡¢TikTok¤ò¹¹¿·¡£¿·½½Î¾¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ëÆ£ÅçÉô²°¤ÎÆ£Î¿²ï´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤«¤é¡Ö¸ÞÅç¡×¤È¤¤¤¦¤·¤³Ì¾¤ò²þ¤á¤¿Æ£Î¿²ï´Ø¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤ÈÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£18Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Ö9¾¡1ÇÔ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£19Æü¤âÇòÀ±µó¤²¡¢10¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½½Î¾Í¥¾¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Î»£±ÆÆü»þ¤Ï¶å½£¾ì½ê11ÆüÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë19Æü¡£¤³¤ÎÆü¡¢À¾Â¼»á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬¡¢½é¤á¤Æà½½Î¾ÅÚÉ¶Æþ¤êá¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ£Î¿²ï´Ø¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤¬¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¿·½½Î¾¤òÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ÎÀ¾Â¼»á¡£¿ÆÊý¤ÎÆ£Åç¿ÆÊý¡Ê¸µÉðÁÐ»³¡Ë¤Ï¡¢²¡¤·ÁêËÐ¤¬¿¿¹üÄº¡£Æ£Î¿²ï´Ø¤Ï¡¢¤½¤Î²¡¤·ÁêËÐ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÇ®Îõ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤óÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È²¿ÅÙ¤â¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿À¾Â¼»á¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£