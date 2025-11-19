¡Ö¤¤¿¡¼!¡×¡Ö´û¤ËÉ×ÉØ¤Î¶õµ¤´¶¡×Âç³Ø»þÂå¤Ë¸òºÝ¤âÇË¶É¡ÄºÆ²ñ¸åà¥×¥í¥Ý¡¼¥ºá41ºÐ¡õ44ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¿À¼Ò¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¡Ä
¡¡°ìÅÙ¤ÏÇË¶É¤·¤¿2¿Í¡Ä¡£41ºÐ½÷Í¥¤È44ºÐÇÐÍ¥¤Îà¥×¥í¥Ý¡¼¥ºá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ¼ãºÚ¤ÈºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ëËÒ¾ìÄ¹¤ÎÌ¼Ž¥Ìîºê²ÃÆà»Ò¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ±é¤¸¤ë¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ç¿Í¸øŽ¥·ª¿Ü±É¼£¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¡£
¡¡²ÃÆà»Ò¤È±É¼£¤ÏºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï±É¼£¤¬²ÃÆà»Ò¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£²ÃÆà»Ò¤¬ÃÇ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¥¥¿¡¼!¡×¤Ê¤É¡¢±É¼£¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ë´Ø¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤ËÉ×ÉØ¤Î¶õµ¤´¶¤Ç¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£