¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¤¤²¿¤â¤«¤â¡×30ºÐ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼çà¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Òá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜ²È¤òÄ¶¤¨¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
Èþ¿Í¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤¬¥ê¥¢¥ëÉÔÆó»Ò¤Ë¡Ä
¡¡SNS¤ÇÏÃÂê¤ÎÈþ¿Í¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ÉÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¡£ÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤êÊöÉÔÆó»Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Ê¥ÅÄÍ³°á¤µ¤ó(30)¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Kawasaki¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤·¤í¤Î¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·¤¤Ï¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¥Ê¥¤¥¹¡×¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¤¤²¿¤â¤«¤â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÄ¹¤¤¤·ºÙ¤Ã(¾Ð)¡×¡ÖËÜ²È¤òÄ¶¤¨¤¿¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¤é¡¼¤á¤ó ¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²¡×¤ò·Ð±Ä¡£¹âÃÎ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£