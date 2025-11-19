19日の山形県内は冬型の気圧配置となった影響で山沿いを中心に雪となりました。西川町の大井沢では、この時期の平年の8倍以上となる35センチの積雪を観測しました。



山形地方気象台によりますと、19日の県内は各地で気温が下がり、雪や雨となる所がありました。

最低気温は西川町大井沢で氷点下4度、山形市と大江町左沢で氷点下0.8度を記録するなど県内7つの地点で今シーズン最も低くなりました。

こうした中、西川町大井沢では一時、11月19日までとしては平年の8倍以上となる35センチの積雪を観測し、朝から自宅前の雪かきに追われる人の姿が見られました。





住民女性「雪、なんだべこれ！一晩、一晩でこうなっちゃった。 ドカ雪が降るには早すぎ」（インタ中、屋根の雪が落ちて）「うわぁ！こうだもん、こうだもんね。でも負けてらんね！頑張っぺ！」このほか大蔵村肘折で最大47センチ、最上町向町と尾花沢で最大5センチの積雪がありました。このあとの県内は19日夜から20日にかけて湿った空気や気圧の谷の影響により曇りでところによって雨や雪となる所がある見込みです。20日の予想最高気温は山形と酒田で13度、米沢で12度、新庄で10度となっていて、19日よりも4度から7度ほど高くなる見込みです。こうした中、米沢市では、早くも年越しに向けた行事が行われました。小野川温泉の一画にある甲子大黒天本山宝珠寺で毎年、農作業が終わる11月19日に行われる例大祭で、来年の幸運を祈願するものです。県内外からの参拝客およそ150人が参加しました。祭りでは山伏が祈祷を行った後、「加持」と呼ばれる紙を撒きました。この紙はくじとなっていて、鯛の置物や招き猫といった縁起物が当たります。山形市から「当たってうれしかったです。お参りに来るのは3回目。あまりいい年じゃなかったがお参りしてよかった」「来年も家族も友達もみんな元気で世界中平和でいい年であるよう祈っている」そして、山伏が剣や斧でことし1年の厄を断ち切ると参拝客は来年の幸運を祈っていました。