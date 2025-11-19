（東海農政局 生産流通消費統計課・中邑克彦課長）

「予想収穫量については、7年ぶりに増加している」

【写真を見る】高温障害で米粒が白く濁る｢白未熟粒｣ 東海地方が全国で一番割合が高く…東北地方の4倍超 コメ価格はこの先どうなる？

きのう東海農政局が発表したのは、東海3県の2025年産の主食用のコメの予想収穫量です。

2018年で増加した収穫量はその後減少しましたが、ことしは7年ぶりに増加に転じると予想。去年よりも2万4000トンあまり多い、約35万1700トンになる見込みです。



その背景にあるのは…

（東海農政局 中邑課長）

「主食用の作付面積が増加となっている」



コメ不足で市場の価格は高騰したわけですが、去年、東海地方で家畜の飼料用などに栽培されていた稲の約4割を、ことしは主食用に転換したということです。その結果、主食用のコメの作付面積は、去年より約4.6%多い7万2300ヘクタールになりました。

高温障害 東海地方は「白未熟粒」の割合が全国一

一方で、こんな発表も。



（東海農政局 中邑課長）

「高温（障害）の影響が、少なからずあった」

夏の厳しい暑さによって起こるコメの高温障害。粒が白く濁る「白未熟粒」の割合は、10月25日の段階で東海地方ではコメ全体の7.5％に。これは全国で一番高い割合です。



東北地方と比較すると4倍あまりで、厳しい栽培環境だったことが改めてわかりました。

そして、気になるコメ価格は最新のデータでは、全国平均が5キロ4316円と最高値を更新。この数字を受けて、農林水産省にこの先どうなるのか聞くと。



（農林水産省生産部 寺師義光農産政策調整官）

「（農水省は）需給の安定を通じて、価格の安定を図ることが基本と考える」

農水省としても、今は収穫量が増えたからといって「安くなります」とははっきり言い切れる状況になく、“令和のコメ騒動”はそう簡単には終息しない気配です。