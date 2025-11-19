元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。高3の娘から投げかけられた質問について語った。

杉村は2005年の衆院選に自民党比例南関東ブロックで出馬し、83人の“小泉チルドレン”の1人として初当選するも当選直後の失言で話題に。2期目の出馬は断念し、1期で任期を終えた。10年には新党「たちあがれ日本」から比例区で参院選に立候補したが落選。 その後はコメンテーターなど、タレントとして活躍している。

司会の黒柳徹子から「子供は何歳になるんだっけ」と問われた杉村は「上の子は高校3年生、娘で。下の子は息子なんですけど、中2で。下の子は小学校4年生なんです」と打ち明けた。

すると先日「娘が国会見学に行ってきたって言うんですよ」との出来事があったという。

娘からは「ここにいたの？」と問われたと言い、「いたよ」と回答。すると「なんで辞めたの？」と直球質問が飛んだとした。

「なんで辞めたのっていう、この質問はきつかったですねえ」と杉村。「辞めさせられたんだよ」と伝えたというが、「だけど人生何が起きるか分からない。あの時落選してパパは凄くショックだったけど、その後全く違った、思ってもいないような人生だったと。だから今のパパっていうのは、なりたくてなった自分ではないけれども、なれて良かったなと思えるパパなんだよ」とも説明したと語った。

娘の反応は「分かったような分かってないような顔してましたけれども」としたものの「いやでもちょっと話をしてあげると、喜びますね」と笑顔で話した。