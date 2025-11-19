◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン

昨年の秋華賞以来、約１年１か月ぶりの勝利を狙うチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、美浦・Ｗコースで３頭併せ。外のグランマエストロ（２歳未勝利）を１馬身半追走し、内のフローズンブーケ（２歳新馬）から２馬身半先行する形でスタート。道中はしっかりと折り合って軽快にラップを刻んだ。最後の直線で合図が出されると、グンと一段ギアを上げ、６ハロン８５秒７―１１秒８を馬なりでマークし、内に１馬身先着、外と併入した。

木村調教師は「実戦的なシチュエーションでゴールまで頑張ってくれるかを見たかった。うまくいったし、きょうの時点でやりたいことは表現できた」と合格点を与えた。近走は期待に応えることができず、「調教メニューがパターン化しないように意識は持っている」と、試行錯誤を重ね、昨年の桜花賞以来のマイルＧ１に挑む。先週のエリザベス女王杯をレガレイラで完勝したトレーナーは「競馬史に残る牝馬だと思う。３歳時の輝きを取り戻したい」。昨年の２冠牝馬の完全復活へ期待を持って臨む。