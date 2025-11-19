南海電鉄は１９日、１２月１日から来年３月３１日まで、クレジットカードを自動改札機にかざすタッチ決済で利用すると、請求額を１日最大２２００円とする実証実験を実施すると発表した。

同電鉄によると、２０２１年４月に大手鉄道事業者として国内で初めてクレジットカードの改札機でのタッチ決済を導入。２４年度は約６３万件の利用があり、前年度比で約１・８倍と拡大しているという。１２月１日からは高野線・下古沢駅から極楽橋駅までの５駅でもタッチ決済が利用可能となり、南海電鉄全線１０５駅中９７駅で利用できる。

「タッチ決済１日上限割サービス」の事前登録は不要。同一のタッチ決済対応のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードや、同カードが設定されたスマートフォン等で１日に南海電鉄線に乗車した運賃の金額が２２００円を超えた場合、超過分の運賃が割り引かれる。対象は大人運賃のみ。例えば、なんば駅から高野山駅を１日で往復する場合、通常２８６０円が同サービスで６６０円お得になる。年末年始を含むシーズンに、関西空港から日本を訪れる国内外の観光客らが大阪・なんばエリアや、世界遺産の高野山などを巡る際の利便性を高めていく。