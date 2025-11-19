◆第２回報知女子アマチュアゴルフ選手権 最終日（１９日午前７時３０分スタート、兵庫・新宝塚ＣＣ、参加８７人、晴れのち曇り、風微風）

地元・兵庫出身の福村香名（三木ＧＣ）が１８ホールすべてパープレーの７２で回り、通算４アンダーで初優勝を飾った。首位からスタートし、一度もトップを譲らず完全Ｖ。最年少１８歳の佐藤小洛（スカイベイＧＣ）は１バーディー、３ボギーの通算１アンダーで２位に入った。３位は丸山菜々美（長野国際ＣＣ）、コースメンバーの宮坂月子は４位と健闘した。

× × × × ×

最後のパットを決め、福村は小さく拳を握った。４アンダーで首位をキープしたまま、全てのホールをパーでまとめ、完全優勝。「オールパーで結構しんどかった。今年最後の試合で優勝できてめっちゃうれしいです」と満面の笑みでトロフィーを掲げた。

祝福するように秋空に大きな虹が架かった。最後の１８番はカップ左手前５メートルに付け、「ラフと思って打ったら、いいところに落ちた。アドレナリンが出ていて、優勝する時ってこういう感じなんだなと」と笑顔。バーディーパットはカップのわずか手前で止まり、パーとなったが「３７歳でもやれるぞ！ってところを見せられた」と胸を張った。

大学入学とともに親に勧められ、ゴルフを始めた。「初めて打ったら右にばっかり飛んでいって悔しくて、ハマった」と猛特訓。２１年日本女子ミッドアマ、２５年の所属コースのクラブ選手権は２位で、「ずっとシルバーコレクター。全国の試合で成績を残せて本当にうれしい」と地元・兵庫での全国制覇を喜んだ。

ハワイ州アマゴルフ選手権女子の部出場権を獲得し、「ハワイ行きたかったので、頑張ります」と気合十分だ。第３回は栃木・烏山城ＣＣ（来年１１月１９日から２日間）で開催予定。福村は「連覇狙いにいこうかな」と、自信に満ちた表情で笑った。（森脇 瑠香） 〇…１８歳の佐藤が奮闘した。首位と１打差でスタートし、前半はイーブンパー。「いつチャンスが来るか分からない。諦めずに頑張ろうと思っていた」が、後半の１１、１２番で連続ボギーをたたき、接戦の末に敗れた。明徳義塾高卒業後は実業団でプレー。今年のクラブ選手権で優勝し、来年の報知アマ出場を決めている。来年、プロテストを受験予定で「みなさんアプローチパターが上手。自分には足りないもの。耐えるゴルフも学んでいきたい」と前を向いた。

◆第２回報知女子アマチュアゴルフ選手権

【主催】報知新聞社

【後援】公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟

【特別協賛】（株）美登

【協賛】（株）ダンロップスポーツマーケティング、朝日ゴルフ（株）、エムエーキャスト（株）、（株）イオンスポーツ

【協力】休暇村竹野海岸、新宝塚カントリークラブ