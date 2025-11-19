聴覚に障害のあるアスリートの祭典・デフリンピックは19日、陸上男子1500メートル決勝が行われ、酒田市の斎藤丞選手が11位に入りました。



「日本の斎藤丞選手初出場です」



ことし東京で初めて開催されているデフリンピック。酒田市に住む斎藤丞選手が陸上男子1500メートル決勝に臨みました。



「丞！」「日本！」



斎藤選手が勤務する酒田市の東北エプソンでは、同僚らが配信映像で観戦し斎藤選手を応援しました。





スタート「男子1500メートル決勝スタートしました」序盤から懸命に先頭集団を追いかける斎藤選手。しかし次第に距離を離されてしまいます。「最後までがんばれ！」結果は11位。初めて挑んだ決勝は、悔しい結果となりました。会社の同僚「がんばってくれた世界の舞台で」東北エプソン・斎藤学社長「社員に勇気を与える非常にいい頑張りをしてくれた。金曜日には得意の5000メートルが待っている。これ以上の応援をしていくので頑張ってほしい」目標としていたデフリンピック決勝で力強い走りを見せた斎藤選手。21日には5000メートルの予選に出場し、11月24日に行われる決勝進出を目指します。